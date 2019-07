DER TAG DER ENGEL - Kunst-und-Lese-Konzert

Halle (Saale): Trothaer Lesecafe im Gemeindehaus |

Der Tag des Erzengels Michael und aller Engel ist Anlass für diese besondere Kooperationsveranstaltung der Vortragsreihe "Was macht die Kunst?" und des "Trothaer Lesecafés":

Zuerst wird der Kunstbeauftragte des Kirchenkreises Halle-Saalkreis, Pfarrer Walter Martin Rehahn, in einer Bilderpräsentation einige der schönsten Engeldarstellungen aus fast zweitausend Jahren vorstellen und kurz kommentieren. Im Anschluss wird die Berliner Autorin Uta Ackermann aus ihrem kürzlich erschienenen Lyrikband "Neunundneunzig Sätze über Engel" lesen. Musikalisch umrahmt und gegliedert wird die Veranstaltung durch Stücke für Violine solo, gespielt von der jungen Berliner Geigerin Anna Perl.

Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.