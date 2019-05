Buchverkauf mit Peter Sodan

Viele Hallenser nutzten die Gelegenheit für ein Gespräch und zum Kauf.2012 eröffnete er die Peter-Sodan-Bibliothek Bibliothek im schönen Örtchen Staucha.Die Bibliothek ist in einem alten Rittergut untergebracht.Er sammelt Bücher die zwischen 1945 -1990 verlegt wurden, um die in der DDR verlegten Bücher für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.Im Moment umfasst die Bibo schon 600.000. Bücher.Weitere Bibliotheken sind in Planung.Peter Sodan ist Schauspieler,Theaterintendant und Regisseur