Auf Kamelen in der Zentralsahara unterwegs

Es ist eine Zauberwelt aus Sand und Stein. Hohe Gebirge, schroffe Berge, tiefe Schluchten, Schilf umstandene Gewässer, grüne Täler, skurril geformte Felsen und natürlich auch Sand zu hohen Dünen getürmt - das alles findet man in der Sahara.

Helga Wiske reiste mehrmals in die Zentralsahara Südalgeriens. Über ihre Erlebnisse berichtet sie in einem Lichtbildervortrag.





Eintritt frei

Um Voranmeldung unter lesecafetrotha@yahoo.com

wird gebeten