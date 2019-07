Archäologische Funde

so auch diesmal, bei einer, in der Innenstadt von Halle (Saale).Scherben aus der Zeit um 600 v.Chr. sind die ältesten Funde, Frühere Eisenzeit.Ebenso Keramikgefäße zum Sieden der Sole aus den nahe gelegengen Quellen.Zum Sieden nutzte man in früheren Zeiten die Brigetage* Technik,auf Füßchen stehende kleine Schälchen in denen die Sole verdunstete.*Ich hoffe es ist richtig geschrieben.Im Museum für Vorgeschichte wird eines präsentiert.Brunnenreste /Kastenbrunnen aus dem 10./11. Jhd., sogar Leder.Viele Keramikscherben, Schmuck und Küchenutensilien...Gegenüber dieses Hauses befand sich vor einigen Jahren eine Informationstafel über die lange und interessante Geschichte des alten Hauses.In der selben Straße (7) befindet sich die Bibliothek für Archäologie.