Ihre Krönung fand um 18 Uhr auf dem Alten Markt in Halle statt.Das Fest findet diesmal vom 31.10.18 bis 04.11.2018 statt.Zu den Höhepunkten gehören u.a. die Krönung der Lichterfee am Donnerstag,der 1. Hallesche Kindernachtlauf (1,2 km 19 Uhr) bzw. Hallesche Nachtlauf (5 km 20 Uhr) am Freitag, der Lampionumzug am Samstag und die Abschlussveranstaltung mit einem Höhenfeuerwerk am Sonntag.Der Sonntag ist verkaufsoffen. Die Geschäfte haben von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.