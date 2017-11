Das Fest findet vom 03.11.2017 bis 05.11.2017 statt.Zu den Höhepunkten gehören die Feuershows an allen drei Tagen, die Krönung der Lichterfee am Freitag, der Lampionumzug am Samstag und die Abschlussveranstaltung mit einem Höhenfeuerwerk am Sonntag.Der Sonntag ist verkaufsoffen. Die Geschäfte haben von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.