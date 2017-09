Fürst Franz im Schlosspark Dieskau? *

Anlässlich seines 200. Todestag ( Er starb am 09.08.1817 ) wurde Fürst Leopold III. Friedrich Franz, Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau und enger Freund von Carl Christoph von Hoffmann, mit der feierlichen Einweihung eines Kunstwerkes geehrt, welches vom Steinbildhauer Herrn Ulrich Janko aus Zwintschöna erschaffen wurde.Als kleines Träumchen deutscher Geschichte zählt auch der Dieskauer Park zur Initiative " Gartenträume" in Sachsen-Anhalt. Man nennt ihn auch den „Kanzlergarten“, weil er seine Entstehung einem Kanzler der Universität Halle, nämlich Carl Christoph von Hoffmann zu verdanken hat.Durch den engagierten und unermüdlichen Einsatz von Mitgliedern des Fördervereins "Park Dieskau“ e.V. " und die Finanzierung aus Spendengeldern, wurde der Park wieder um eine kleine Attraktion reicher.Damit "Fürst Franz" auch keinem ParkBesucher verborgen bleibt, stellte man seine Gedenkstele in Nähe der Mühlgrabenbrücke auf. So wird sie bei Annäherung, dem Besucher auf 5 verschiedenen Wegen ins Sichtfeld geraten. Mit diesem Standort wäre sicher auch Carl Christoph von Hoffmann einverstanden gewesen.