Was sind die häufigsten Beziehungsprobleme und was sind die schwersten?

Es fällt auf, dass die häufigsten und schwerwiegendsten Beziehungsprobleme durch Kommunikationsdefizite verursacht sind.

Dieses Ergebnis mag für einige überraschend sein. Der Grund sei, laut Dr. Ragnar Beer der Universität Göttingen, das Schamgefühl, das mit dem Thema Sexualität für viele Personen verbunden sei. Selbst in Langzeitbeziehungen sei das offene Sprechen über sexuelle Vorlieben der Partner zwischen den Partnern nicht selbstverständlich.Die Langzeitstudie unterscheidet zwischen der Schwere der Beziehungsprobleme und der Häufigkeit von Problemen in der Beziehung.Hinsichtlich der Schwere der Probleme seien nach Sex und Erotik (69%), Probleme bezüglich des Themas Treue (69%) an zweiter Stelle. Konflikte bezüglich Vertrauen (64%) nähmen Rang drei ein. Gesprächsverhalten, wenn es Probleme in der Partnerschaft zu lösen gäbe (61%), wäre auf Platz vier. Zärtlichkeit bzw. körperliche Zuwendung (61%) stehe an Position fünf bei der Schwere der Probleme.Bezüglich der Häufigkeit der Probleme sei die Reihenfolge der Problembereiche etwas anders:Auf Platz eins findet sich dort: Gesprächsverhalten, wenn es Probleme in der Partnerschaft zu lösen gibt (52%). Die Art und Weise, negative Gefühle oder Kritik zu zeigen oder zu äußern (50%), läge auf Platz zwei. Sex und Erotik (49%) wären auf Position drei. An Stelle vier seien Lebendigkeit und Spontanität in der Beziehung (44%). Zärtlichkeit und körperliche Zuwendung (40%) wären auf Platz fünf.Genau an diesem Punkt bietet ein Projekt der Universität Göttingen Hilfe an. Die Universität Göttingen bietet Paaren im Rahmen dieses wissenschaftlichen Projektes Sofort-Hilfe auf einer eigens dafür erstellten Webseite an: www.theratalk.de . Das Herzstück des Projektes ist ein Quiz, das beide Partner unabhängig voneinander online ausfüllen sollen. Es würde weniger als anderthalb Stunden dauern, das Fragenformular zu beantworten. Das Quiz stellt Fragen zu sexuellen Wünschen der Partner. Den Partnern würden anschließend gegenseitig diejenigen sexuellen Wünsche des anderen angezeigt, die mit ihren Angaben überlappen. Das Ergebnis wäre oft, dass Partner somit von ihnen zuvor unbekannten sexuellen Wünschen des Partners erfahren, die sie selbst bereit sind, zu erfüllen. In zahlreichen Fällen hätte die Teilname an diesem Quiz und die Umsetzung der jeweiligen Ergebnisse laut der Universität Göttingen die Zufriedenheit mit der Sexualität in der Beziehung bereits nach wenigen Wochen erheblich verbessert.Das Quiz hat den sehr wissenschaftlichen Namen “Ressourcen-Aktivierungs-Modul Sexuelle Wünsche”. Eine Übersicht mit Informationen zu dem Quiz findet sich hier . Das Quiz selbst kann auf dieser Seite begonnen werden.