Wo Meckies zu Hause waren und es rote Fahrräder gab *

Meine Eltern fuhren mit uns Kindern jedes Jahr in den Urlaub. Da es zu dieser Zeit noch Betriebsferienheime gab, verbrachten wir die schönste Zeit des Jahres im Harz oder dem Erzgebirge. Um uns an der Ostsee austoben zu dürfen, bedurfte es Privilegien, die mein Vater als Tischler im VEB Waggonbau Ammendorf nicht hatte. Für uns Kinder war die Anfahrt im betriebseigenen Bus schon ein Erlebnis. Während die Erwachsenen ausnahmslos gut gelaunt waren, sich unterhielten und lachten, musste sich der Nachwuchs zunächst erst einmal beschnuppern. Zum ersten Wortwechsel kam es dann in den Pippipausen, während man später zur Auswertung des damals noch recht übersichtlichen Spielzeugreservoie jedes Einzelnen überging. Diese Gespräche waren zur Erlangung der Erkenntnis, als Spielkamerad geeignet oder nicht, ungeheuer wichtig! Für mich kam diese Entscheidungsfindung jedoch erst vor Ort infrage, da mir von der Fahrerei regelmäßig übel wurde. Während ich mich die ganze Zeit über mit mir und meinem Leiden beschäftigen musste, erhielt ich regelmäßig von den Eltern die strikte Anweisung, bloß nicht in den Bus zu kotzen!Am Ziel in Beneckenstein angekommen, erkundeten wir Kinder sofort die Umgebung und das Ferienheim, trotz meiner noch vorhandenen Blässe im Gesicht. Da meine Schwester und ich damals noch kein eigenes Zimmer besaßen, war das Vorhandensein eines Spielzimmers für uns etwas ganz Großes, einfach ein Träumchen! Die täglichen Wanderungen durch die Harzer Landschaft absolvierten wir nun ziemlich unlustig. Denn es konnte wirklich nichts schöneres geben, als sich ohne erwachsene Aufsichtsperson mit anderen Kindern im Spielzimmer zu treffen.Wenn wir aus unserem Zimmerfenster sahen, dann konnte man in der Ferne den Brocken erkennen. Mein Vater erklärte mir, dass der Berg von einem militärischen Sperrgebiet umgeben sei und man nicht hinaufsteigen konnte. Natürlich macht man sich als Kind Gedanken darüber, warum es verboten war auf einem Berg hinauf zu klettern. Lange habe ich mich darüber aber nicht geärgert, weil wegen dem Sperrgebiet dieser anstrengende Teil Brockenberg nicht in unserer Urlaubsplanung vorgesehen war.Da mein Vater leidenschaftlich gerne Pilze suchte kam es schon mal vor, dass wir beim " Beutezug " vom Wege abkamen. Der Rückweg zum Ferienheim gestaltete sich dadurch immer ziemlich schwierig und zeitaufwendig. Denn dann wühlten sich zwei Kinder zusammen mit ihren Eltern durch das Dickicht des Waldes, während meine Mutter die ganze Zeit schimpfte und mein Vaters nervös nach Hinweisschildern zum damaligen Grenzverlauf suchte. Derartige Situationen bescherten uns Kindern immer ein flaues Gefühl in der Magengegend! Aber meine Eltern hatten es bei jedem Ausflug geschafft, die grüne Grenze nicht zu übertreten. Schließlich war mein Vater kein Abtrünniger, sondern wollte wieder zurück nach Hause zu seinen Karnickeln und seiner Briefmarkensammlung :-))Natürlich unterhielten sich die Erwachsenen oft im Ferienheim über das Thema Zonengrenze und wir Kinder fanden das Thema spannend. Zur damaligen Zeit fuhren oft sowjetische Panzer durch die Straßen und hinterließen mit ihren schweren Ketten silberfarbene Streifen auf dem Kopfsteinpflaster. Man brachte uns bei, dass diese Soldaten mit ihren Panzern uns vor dem Feind beschützten würden! War das nun der Feind, dort an diesem Berg? Doch das anstehende Kinderfest im Ferienheim war von größerer Wichtigkeit und dieser Geheimnis umwitterte Berg tauchte nur noch selten in unserer kindlichen Gedankenwelt auf.Der Urlaub verging wie immer viel zu schnell und einige Tage vor meinem Geburtstag mussten wir alle wieder die Rückreise antreten. Taschen, Rucksäcke und Koffer stopfte man in den schicken "Ikarus" Bus hinein und eine kleine Gruppe ausgeruhter und fröhlicher Mitarbeiter aus dem VfB Waggonbau Ammendorf, nahmen wieder ihre angestammten Plätze ein. Meine Mutter suchte nervös nach meiner Reisepille, meine Schwester und ich nach einem sicheren Plätzchen für unseren Harzer Meckie und mein Vater nach dem Busfahrer! Schließlich waren alle zufrieden und der Bus setzte sich in Bewegung.Aber weit kamen wir nicht, denn vor einem Fahrradgeschäft hielt er an. Mein Vater stieg aus und verschwand in dem kleinen Laden. " Vati sucht nach einem passenden Schlauch für sein Fahrrad", war die Erklärung meiner Mutter. Das zu dieser Zeit immer etwas passendes für irgend etwas gesucht wurde, waren wir Kinder gewöhnt und deshalb drückten wir uns an der Scheibe des Busses nicht mehr neugierig die Nasen platt. Bald darauf rumpelte es im Gepäckabteil des Busses, mein Vater nahm wieder neben meiner Mutter Platz und der Busfahrer lenkte den "Ikarus" auf die damalige Fernverkehrsstraße F6!Die Rückfahrten endeten immer auf dem Werksgelände des VEB Waggonbau Ammendorf. Hier wurde das Gepäck ausgeladen und alle verabschiedeten sich voneinander, um das letzte Stück Heimweg mit der Straßenbahn oder zu Fuß zurück zu legen. Zu hause angekommen stöhnte meine Mutter über die viele Wäsche, sortierte mein Vater die eingegangene Post, suchte meine Schwester ein Bett für ihren Mäckie und ich absolvierte grün im Gesicht, einen längeren Toilettenaufenthalt.Als ich einige Tage später mein Geburtstagsgeschenk auspacken durfte wurde mir klar, warum der Bus in Benneckenstein vor einem Fahrradladen angehalten hatte. Ich war nun stolze Besitzerin eines eigenen Fahrrades! Mein Vater hatte dieses hübsche, rote " MIFA" Rad im kleinen Beneckensteiner Fahrradladen gekauft. Also deshalb wurde die Busfahrt kurz unterbrochen. Von wegen, Erwachsene lügen nicht! Ich habe diesen Urlaub in Benneckenstein nie vergessen. Er gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Auch meinen Kindern erzählte ich vom Harz und seinem Brocken, meinem ersten Fahrrad, von den vielen getrockneten Pilzen die wir nach Hause mitnehmen mussten und von meinem Meckie, den sie sogar noch kennengelernt haben :-)