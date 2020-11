Winterzauber

Die neue Ausstellung im Innnenhof der Neuen Residenz wird am 23. November 2020 eröffnet. In 16 Rondellen werden die unterschiedlichsten winterlichen und weihnachtlichen Designs gezeigt.Kreative Anleitung durch Frau Friedrich mit Unterstützung durch Frau Scholz, Mitarbeiter des BBW`s, finanzielle Unterstützung kam durch das Jobcenters Halle (Saale).Dieser Gebäudekomplex wurde mit den Steinen des abgerissenen Kloster Neuwerk vor 488 Jahren gebaut. Sie liegt unweit des Kunstmuseums Moritzburg.Der Innenhof der Neuen Residenz präsentiert über Jahre Ausstellungen zu verschiedenen Themen. Viele einheimische und auswärtige Besucher genießen das schöne Ambiente, unter alten schattenspendenden Bäumen bei einem Glas Prosecco, Limonade oder Kaffee mit Kuchen zu sitzen. In besonderer Erinnerung sind der Sonnengarten und der Barockgarten geblieben.Dieses Jahr wird kein Glühwein angeboten.Mehrere Ausstellung fielen dieses Jahr COVID-19 bedingt aus.Bei veränderten Öffnungszeiten wird informiert.