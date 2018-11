Von der Idee bis zum „Selbermachen“!

In diesem Jahr findet der Kreativmarkt an zwei Tagen vom 3. bis 4. November 2018, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Delitzscher Straße statt.Als Gastgeber bietet die Mitteldeutsche Zeitung ein angenehmes und würdiges Ambiente für die zahlreichen Aussteller und Besucher im Medienhaus.Eine Fülle von selbst gestalteten und liebevoll angefertigten Exponaten kann man bestaunen, beurteilen und auch kaufen.Der Übergang von der „Bastelei“ und professioneller Handwerkskunst ist bei einigen fließend und unschwer zu erkennen. Begeistert von ihrem Tun sind sie alle, das merkt man sofort in den kurzen Gesprächen an den einzelnen Ständen.Und es sind nicht nur Frauen, die sich diesem Hobby widmen, es sind auch Männer und familientauglich kann es auch sein.Für Kinder gibt es ebenfalls Angebote für die ersten kreativen Schritte in einer eigens eingerichteten Bastelecke.Ein Besuch lohnt sich!