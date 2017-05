Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Halle (Saale) 2017

Sonntags shoppen gehen? Geht doch nicht! An einem Sonntag haben Läden wie beispielsweise Modeläden, Elektrofachhandel, Baumärkte, Supermärkte oder Kaufhäuser, außer Tankstellen und Bäckereien, für gewöhnlich geschlossen. Der Sonntag gilt als Ruhetag und der Tag an dem viele zum beten in die Kirche gehen.

Am verkaufsoffenen Sonntag, haben die meisten Geschäfte von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da der Marktsonntag nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann es sein, dass nicht alle Läden geöffnet haben, da es frei entschieden wird, ob geöffnet wird oder nicht. Der Sonntag gilt eigentlich als Ruhetag an dem viele zur Kirche gehen und deswegen alle Geschäfte, außer Tankstellen und Bäckereien, geschlossen haben müssen. Für Arbeitstätige, ist dieser Sonntag eine gute Alternative, mit der Familie in der Stadt unterwegs zu sein. Lust auf einen verkaufsoffenen Sonntag in Halle (Saale), die Termine sind am 10. September 2017 und am 05. November 2017. Im Dezember gibt es den Marktsonntag gleich zweimal. Einmal am 03. Dezember 2017 und einmal am 17. Dezember 2017.Informationen zu weiteren Terminen in Sachsen-Anhalt gibt es hier