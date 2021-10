Porzellan aus Lettin

Die Ausstellung umfasst eine Zeitspanne von der Gründung der Porzellanmanufaktur Heinrich Baensch Lettin im Jahre 1858 bis 1990. In diesem Jahr stellte das VEB Porzellanwerk Lettin die Produktion ein. In den Blütenzeiten exportierte Lettin nach Südamerika, Rußland, Japan und die USA. Viele Hallenser beteiligten sich an dem Museums Aufruf und übergaben ihre guten Stücken. Einige schafften es in die Ausstellung. Unbedingt besuchen.