Goldener Museumsschlüssel

goldenen Museumsschlüssel.

Die feierliche Übergabe fand imbei einem Gläschen Sekt, den bestehenden Hygienemaßnahmen und einer Fotoaktion statt.An der Aktion beteiligten sich 10 Museen.Nach dem Besuch erhielten die Besucher kleine Schlüsselchen für ihre Sammelkarte.Das fabelhafte daran war, im ersten Museum wurde der volle Preis entrichtet, während in den folgenden Museen der Eintritt um die Hälfte reduziert war. Nach Abgabe dieser Sammelkarte erhalten wir freien Eintritt für das Jahr 2020/2021 in diesen Museen, Gedenkstätten, Stiftungen und Kunstmuseen. Die neue Sammelaktion beginnt September 2020.Ende des Jahres wird ein Hopp-On Hopp off Bus fahren, so die Planung.Diese grandiose Idee hatte Frau Unger, die Leiterin des Stadtmuseums.Zum Stadtmuseum gehören sechs Objekte. Vier davon sind für Besucher regulär oder über Buchung geöffnet. Die Oberburg Giebichenstein, der Rote Turm, die Hausmannstürme und das Christian Woll Haus sind diese Objekte.