Feminess Workshops – Persönlichkeitsentwicklung & Karriere Know-How für Unternehmerinnen und Führungskräfte …und für die, die es werden möchten!



Feminess, das Weiterbildungsportal für Frauen www.feminess.de – veranstaltet nach dem Feminess Kongress in Halle am Sonntag, den 11.11.2018 den Feminess Workshop-Tag, ebenfalls in Halle. Das Angebot ist vielseitig und richtet sich an Frauen, die weiterkommen möchten: Unternehmerinnen-Wissen, Eigenmarketing, freies Reden – bis hin zum gekonnten Umgang mit Stolpersteinen!

Weitere Informationen unter www.feminess.de/kongress-halle die Workshops sind auf der Website weiter unten.