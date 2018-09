Feminess Kongress

Karriere-Know-how und Motivation von Frauen für Frauen: Feminess Business Kongress „Vorhang auf! Das Leben ist deine Bühne!“





Am Samstag, 10.11.2018 findet in Halle bei Leipzig der nächste Feminess Business Kongress statt. Ein Kongress, von Frauen für Frauen – ein Tag, an dem sich Frauen auf Augenhöhe begegnen und vernetzen. Erlebe in Vorträgen 8 Expertinnen, die dir aufzeigen, wie du dich beruflich und privat erfolgreich ausrichtest. Treffe im Ausstellerbereich auf tolle Firmen: die Produkte, Karriere-Chancen und Kooperations-Ideen im Gepäck haben. Vernetzte dich mit den Teilnehmerinnen und erlebe einen Tag, der dir: Energie, Herzenswärme und ganz viel Inspiration schenkt! Sei dabei! Schaue dir auf unserer Website auch das Workshop-Angebot für den Sonntag (11.11.2018) an!



Weiter Informationen & Tickets unter: www.feminess.de/kongress