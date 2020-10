Dampferfahrt auf der Saale

Es ging vorbei an der Peißnitzinsel, umspült von der Wilden und Elisabethsaale. Auf die Insel gelangte man früher nur gegen Brückenzoll. Auf der Peißnitz Insel dreht eine kleine Eisenbahn seit 1960 ihre Kreise. Sie war früher als Pioniereisenbahn bekannt,Linker Hand erscheint die Ziegelwiese mit der 3. größte Fontaine Europas, ein sehr beliebter Picknickplatz. Kurz danach kommt das Heinrich Heine Denkmal mit dem Lehmannfelsen in Sicht. Der Bankier Lehmann baute sich hoch über der Saale eine Villa.Rechter Hand erscheint das Gut Gimritz. Es wird mehr als ein Jahrtausend bewohnt., früher von Slawen, Mönchen und auch von den Templern. Sie führten eine Wirtschaft, "wo man liederliche Frauenzimmer treffen konnte" und es gab dort einen Mord der das Gericht 10 Jahre beschäftigte. Das Wirtshaus nannten sie "Vor dem Schild". Jetzt liegen dort eine Pflegeheim, ein Kindergarten und Eigentumswohnungen.Nach einer Wende fährt der Dampfer Richtung Trothaer Wehr. Vorbei an Porphyr Felsen und der Jahn Höhle, Friedrich Ludwig Jahn, der Turnvater. Er studierte in Halle von 1796-1800. Vielleicht sind die 4 F´s noch bekannt, frisch, fromm, fröhlich und frei.Einige Minuten später erscheint die Papiermühle, sie war die größte Europas und hier ließ auch August Hermann Francke sein Papier herstellen. Er begründete die Franckeschen Stiftungen, ein Heim für die vielen Waisen der Stadt. Daraus wurde später ein weltweit bekannte Bildungseinrichtung. Es wurde mit einigen Gulden und Groschen gegründet, die er nach einer Predigt in den Opferstock fand. Nach Jahrzehnten des Verfalls werden jetzt Eigentumswohnungen gebaut.Gegenüber liegt Forstwerder. Die Katzenbuckelbrücke verbindet die Saale Promenade mit der Forstwerder Insel, ein Naturschutzgebiet. Durch Hochwasser sind Wurzeln einiger Eichen freigelegt und trotzdem noch fest verankert. Manche sind um die 200 Jahre alt. Im Frühjahr ist es besonders schön, wenn seltene Pflanzen und Blumen blühen. Es ist eine Art Hartholzaue.Die Giebichensteinbrücke verbindet das Land mit der Stadt, dies zeigen die beiden Skulpturen Kuh und Pferd.Hier finden während des Laternenfestes Kanu- und Drachenbootrennen, das Brückenspringen und traditionelle Fischerstechen der Halloren statt.Und in der Dämmerung laufen viele Kinder mit kleinen Laternchen an der Promenade entlang.* Bürgermeister Rive lenke die Geschicke der Stadt Halle über zwanzig Jahre. Er investierte in Kultur und Kunst und erwarb viele Objekte/ Gebiete für die Stadt Halle.Der Flughafen Leipzig/Halle wurde dank ihm 1927 eröffnet...