Drohbriefe aus Istanbul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eine Rentnerin, um die 75, erhielt aus Istanbul einen Brief, sie sei Mitglied einer terroristischen Vereinigung und verhaftet. Außerdem sollte sie umgehend 12.500 € auf ein Konto einzahlen.

Der Brief sah offiziell aus, mit Stempel und allen drum und dran.



Den Brief zeigte sie in einer Arztpraxis der Schwester und war danach auf dem Weg zur Polizei.





