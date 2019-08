Flughafen München „Franz Josef Strauß“

Am 9. August habe ich einen Freund zum Flughafen FJS-München gefahren. Nachdem er sich eingecheckt hat fuhr ich zum Besucherpark und machte einige Aufnahmen von landenden und startenden Flugzeugen. Es waren auch einige Flugzeug-Spotter die Flieger vom Aussichtsplattform aus fotografierten. Die Fluggesellschaften von Lufthansa bis Türkisch Airlines waren am Boden und in der Luft. Ich konnte sogar einen landenden Airbus A-380 fotografieren (Bild 9 und 10). Am Besucherpark gibt es noch einige alte ausgestellte Flieger, Spielplatz und Restaurants.