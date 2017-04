Vermisst - Wo ist der 16-jährige Christian, Fahndung erledigt

Hallbergmoos : Brunnen | Seit Samstag, 22.04.17 wird der 16-jährige Christian aus Freising, vermisst.Seine Bekannten kennen ihn unter dem SpitznamenDa der vermisste Jugendliche ursprünglich aus dem Raum Traunreut stammt, bittet die Polizei auch dort um Mithilfe.Außerdem hat Christian Kontakte nach Nordrhein-Westfalen.Alle Suchmaßnahmen nach Christian blieben erfolglos.PersonenbeschreibungChristian ist ca. 170 cm groß,ca. 70kg schwer,Er hat braune Augen und braunes, kurzes Haar mit blonden Strähnchen.Über seine derzeitige Bekleidung ist wenig bekannt, es könnte aber sein das er dass er eine schwarz-weiße Stoffjacke trägt.

Wer kann Hinweise zu Christians Aufenthalt geben ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neufahrn b. Freising, 08165/9510-0,oder an jede andere PolizeidienstellegbNachtrag 30.04.2017Der vermisste konnte am Freitag 29.04.2017 gegen 15:00 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Die näheren Hintergründe seines verschwindens müssen noch geklärt werden.