Wanderung der 49 on top Gruppe Hannover: Unterwegs zwischen den Rehburger Bergen und dem Neustädter Moor

Diese Wanderung führt uns durch den Naturpark Steinhuder Meer. Vom Treffpunkt aus nehmen wir zunächst Kurs auf die ca. 140 m hohe und damit weithin sichtbare Abraumhalde des Kali-Schachtes Sigmundshall. Wir biegen jedoch rechtzeitig ab und stoßen schon bald auf das Gelände des ehemaligen Schachtes ‚Weser‘, der noch heute als Wetterschacht und zusätzlicher Ausstieg für den Schacht Sigmundshall genutzt wird. Weiter geht es zum „Rüken Ri‘e“ am Steinhuder Meer, wo wir mit Meerblick unsere Wanderpause haben werden. Frisch gestärkt brechen wir dann zum Hagenburger Holz auf und folgen der Rhododendron-Allee zum Schloss Hagenburg. Von dort sind es dann noch ca. 10 Minuten bis zur abschließenden Einkehr. Unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: Die ca. 14 km lange, weitgehend ebene Wanderstrecke weist neben naturbelassenen Wald- und Feldwegen auch längere befestigte Abschnitte auf. Festes Schuhwerk ist erforderlich.Sie haben Ihren vierzigsten Geburtstag -gegebenenfalls auch schon seit längerer Zeit- hinter sich gelassen? Sie würden gerne mit netten Menschen Ihrer Generation wandern? Dann sollten wir uns kennenlernen!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z