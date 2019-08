Lennemündung im Regen

Die Herkulesstaude sieht trocken aus.Bald wird der 3m hohe Bärenklau aus Sibirien, seinen Samen verstreuen für noch mehr von diesen gefährlichen Pflanzen. Einheimische Gewächse werden immer weniger.An was erinnert mich das bloß?Jetzt wäre es an der Zeit dieser Pflanze endlich beizukommen aber es passiert wieder nichts. Abhacken, ausgraben, verbrennen, dafür fehlt wohl das Geld.Ein Fischreiher stolziert an der Lenne entlang. Er ist zu schnell, ich bin zu langsam.Eine Wodkaflasche liegt am Ufer. Der Mülleimer ist allerdings auch 50m weiter!Nachdem die Flasche leer und der Trinker voll ist, ist es wohl zu viel verlangt, den Müll zu entsorgen.Ich komme gerne wieder, aber ohne Regen.