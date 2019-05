Es gibt viel zu sehen.Schausteller, Rittersleut, Barden, Karussells, Memory, Luftballons, Spiele und natürlich offene Geschäfte am Sonntag. Bekannte treffen bei dem schönen Wetter.Heike mit ihrem Mann, eine frühere Arbeitskollegin von VW Röttger.Peter und Ursula Ruttkamp vor dem Zeltlager.Templer Bruder Ingolf stellt sich vor.Die neu eröffnete Spinne.Alles in allem eine sehr schöne Aktion in Hagen.