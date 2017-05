Kicken und Punchen mit Weltmeister Stick Fighting Kely McClung

Bei MyKampfsport.de in der Usambarastrase ist immer etwas los. Neben dem normalen Training gibt es auch jede Menge Seminare und Sonderaktionen.

Die international aufgestellte Kampfsportschule legt großen Wert darauf, dass ihre Mitglieder über die Grenzen von BAyern, Deutschland und Europa hinaus bekannt sind in der Welt des Kampfsports. Deshalb werden jedes Jahr auch namhafte Persönlichkeiten nach Waldtrudering eingeladen.

So waren in den letzten Jahren zu Gast :

Soke Heinz Köhnen 10. Dan, D Hanshi Herbert E. Forster CH, GM Juerg Ziegler CH, 12x Weltmeisterin Emma Elmes, UK, Action Stars Karen Sheperd, USA und Cynthia Rothrock, USA, GM Michelle Man, USA, GM John Pellegrini, USA, Master Juan Romero Pons, SPA, Master Özgen Senol, D, Maestro Roberta Laura,D, GM Luiz Palhares, USA, und viele viele andere



Am Samstag den 27/28 May 2018 kommt der Action Superstar aus den USA, William Kely McClung bekannt aus „Blood ties“ „kerberos“ und „Altered“ „Loop“ nach Waldtrudering. Der Schauspieler, Regieseur und Produzent ist außerdem ein hervorragendenr Kampfsportler mit über 40 Jahren Erfahrung ind en verschiedensten Stilen. er war zudem Mittel Gewicht Weltmeister in Vollkontakt Stick-Fighting und hat für viele Schauspieler zudem Stunts und auch Stuntkoordination gemacht z. B. Michael Dudikoff, David Bradley, Mike Stone, Don Wilson, and Olivier Gruner.



Themen: 1. Tag Comabt Kicks und Punches

2. Tag Stunts und kick like an moviestar



Karten gibt es auch an der Tageskasse Sa und So 10 Uhr