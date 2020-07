Ausbildung zum Selbstverteidigungs Instruktor

AUSBILDUNG (Onlineunterstützt) ZUM SELF DEFENSE GERMANY INSTRUCTOR ™Dieses umfassende Lehrprogramm wurde speziell für Personen entwickelt, welche das komplette Programm erlernen möchten, um als kompetenter Fachlehrer dieses Wissen im Rahmen einer eigenen Gruppe weiterzugeben oder eventuell eine eigene Schule zu eröffnen, oder das Programm in eine bereits bestehende Gruppe oder Schule zu integrieren.Insbesondere ist dieses Programm für folgende Zielgruppen geeignet:erfahrene Kampfsportler/Innen der verschiedensten KampfstileFitnesslehrer/InnenSportlehrer/InnenAnfänger/Innen die Willen und Zeit mitbringen, diesen Beruf zu erlernen und auszuübenPersonen mit Wohnort außerhalb von München, Bayern oder DeutshlandPersonen die gerne von Zuhause aus am Unterricht teilnehmen möchtenDauer Modul I 3 Monateauf Wunsch Online unterstützt