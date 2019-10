D'Weißwurschtprinzessin

A beinah tragische Komödie





Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

A schöne Tochter is ja ganz nett, aber schön und gscheid is a Kreiz.Kein Heiratsanwärter is ihr guad gnua.Drei Rätsel gibt sie ihnen auf, eines schwerer als das andere und wenn sie es ned wissn – Kopf ab!Wie soll ma do no a Monarchie absichern, denkt sich der Kaiser.Der Henker woaß aa scho nimmer wohin mit dem ganz Zeigl.Und scho wieder klopft a lebensmüder an d’Tür.Ausgerechnet a Bayer und no dazua a Wittelsbacher, der denkt, er waar a ganz a gscheider.Moi schaun, ob des guad geht?Kartenvorverkauf:täglich unter Tel. 01806-700733 oder online unter: MVB Kartenvorverkauf oder bei den Reservix Vorverkaufstellen in Ihrer Nähe.Eintrittspreis: 17,50 €Wie gewohnt wird im Theatersaal bewirtet.Unsere Gäste auf der Empore können Speisen und Getränke im Theater Café zu sich nehmen.