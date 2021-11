Dees ewig Spui von Tod & Deife

Wenn da Deife seine Finger im Spui hodMünchen 1930. Nach dem Börsencrash hat die wohlhabende Familie Faust ein Problem, ein gewaltiges Problem, sie ist bankrott. Um seine Depressionen in den Griff zu bekommen, gerät Vater Hubertus in die Fänge des Dr. Mephisto. Es geht bergab mit ihm. Das Allheilmittel des diabolischen Doktors: LaudanumImmer weiter verfällt der einst so stolze Geschäftsmann der Droge und reißt dabei seine verwöhnte und egoistische Frau Magdalena, die Tochter Johanna und den Sohn Josef gleich mit in den Abgrund. Es beginnt eine Talfahrt durch die dunklen Seiten der Münchner Gesellschaft in einer Zeit, die von Arbeitslosigkeit und Elend geprägt ist und die den Nährboden für ein gefährliches Gedankengut bereitet.Erst muss das treue Hauspersonal entlassen werden, dann ist das herrschaftliche Haus dahin und schließlich bleibt nur noch die Not.Doch so schnell gibt Magdalena nicht auf. Um wieder zu Wohlstand zu gelangen ist ihr jedes Mittel recht. Selbst vor einem Pakt mit dem Teufel schreckt sie nicht zurück.Doch is am End aa wirklich Schluss?Kartenvorverkauf täglich unter Tel. 01806-700733oder online unter