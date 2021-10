Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Wochenend- GrundlagenSeminar „Dorn-Methode“

Wochenend- GrundlagenSeminar „Dorn-Methode“ 13./14. November 2021 in Gutenzell.Das „Wirbeleinrichten“ nach der Methode von Dieter Dorn ist mittlerweile eine etablierte Möglichkeit für jeden Menschen, sich sehr gut und gezielt seiner Rückengesundheit und seines Wohlbefindens selber anzunehmen.Lernen Sie die Dorn-Methode von der Basis auf und Sie sind befähigt in Ihrem Familienkreis und oder Ihrer Praxis bei Rücken- und Gelenksbeschwerden hervorragend zu unterstützen.Die Vision von Dieter Dorn aus Lautrach war es, in jeder Familie möge Eine/r diese Methode des Einrichtens der Wirbelsäule und Gelenke beherrschen. Sich selbst helfen zu können macht selbstständig, frei und selbst -bewusst. Herzliche Einladung vom Kneipp-Verein zum Dorn-Seminar!Für Fragen und Anmeldungen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung!Anmeldeschluss: 02.11.2021 Seminarleitung- und Anmeldung:Schriftliche, verbindliche Anmeldung ergeht an:Naturheilpraxis HP Ramona ThannerStockäcker 4488484 Gutenzell Tel: 07352 – 91037nhp-r.thanner@gmx.dewww.naturheilpraxis-thanner.deAnsprechpartner im Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. VorsitzenderDiplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen