Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. : Grundlehrgang „Dorn-Methode“ in Gutenzell am 09./10. November 2019

Unterstützen Sie Ihre Rückengesundheit, Beweglichkeit und Vitalität,…ganz im Sinne von Dieter Dorn:„Einfach und sicher zu einem gesunden Rücken“.Grundlehrgang „Dorn-Methode“ in Gutenzell am 09./10. November 2019Das Seminar spricht sowohl Einsteiger als auch Dorn-Praktiker an:Inhalte:• Person und Philosophie des Begründers• Anatomische Grundlagen• Erkennen und Behandeln von Beinlängendifferenz und Beckenschiefstand• Wirbelfehlstellungen erkennen und richtig stellen.• Die einzelnen Wirbel und ihre Organzugehörigkeit• Symptome, die auf Wirbelfehlstellungen hinweisen• Anweisungen für den Behandelten zum richtigen Verhalten nach dem Einrichten• SelbsthilfeübungenDie Vision von Dieter Dorn war es: In jedem Haushalt jemanden zu haben,der um das Einrichten der Wirbelsäule weiß und sich somit selber helfen kann.Seminargebühr 260.- EuroInformation und Anmeldung:NaturheilpraxisHP Ramona ThannerStockäcker 4488484 Gutenzell - HürbelTel: 07352 – 91037www.naturheilpraxis-thanner.deAnsprechpartner im Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. VorsitzenderDiplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen