Bürgermeisterin Miriam Gruß – 100 Tage im Amt

29. Sofagespräch

Das Peterswörther Sprachrohr e. V. dachte, dass es sicherlich interessant wäre, wie Frau Gruß ihre ersten 100 Tage in einem doch für sie unbekannten Terrain als Bürgermeisterin erlebt hat.Das gibt zum Einen den Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Gundelfinger Bürgermeisterin besser kennen zu lernen, und zum Anderen ist dies eine Gelegenheit für das Peterswörther Sprachrohr die über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus bekannten und beliebten Sofagespräche aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken.Deshalb lädt das Peterswörther Sprachrohr e. V. am Donnerstag, den 28. September 2017, um 19.30 Uhr in den Bürgersaal ein zum 29. Sofagespräch mit Bürgermeisterin Miriam Gruß als Sofagesprächsgast. .