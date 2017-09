Weinprobe und Heurigenmusik mit den „Reblausern“ im Bleichestadel

r lädt der Historische Bürgerverein Gundelfingen umzur Weinprobe in den Bleichestadel bei der Walkmühle ein.Wein und Gesang erwartet die Besucher im Rahmen derdannmit den. Für Besucher die keine Weinliebhaber sind, gibt es selbstverständlich auch andere Getränke.Die Reblauser bezeichnen sich selbst als ein. Sie haben sich dem Wiener Lied verschrieben, nicht unbedingt nur der weinseligen Heurigenmusik, sondern auch den Kompositionen aus jüngerer Zeit, darunter mit Songs von Künstlern wie Roland Neuwirth, Ernst Molden und Georg Danzer. Seit vielen Jahren schon schlummert dasin den Reblausern. Obwohl alle Musiker gestandene Mittelschwaben sind, habe sie die Musik aus der Donaumetropole immer schon fasziniert.Die Weinprobe ab 18:30 Uhr ist nicht im Eintrittspreis für die Reblauser enthalten!Die Veranstaltung ist am Samstag den 07.Oktober 2017 um 18.30 / 20 UhrEinlass ist jeweis 1 Stunde vorher!Kartenvorverkauf ab sofort bei: Schreibwaren Gerblinger-Gundelfingen 9073/7379 oder an der AbendkasseKartenreservierung im Internet: http://bürgerverein-gundelfingen.de Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.