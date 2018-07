Venezianische Nacht an den Ufern der Brenz „Benvenuto - Willkommen" auf der Bleiche in Gundelfingen

Samstag den 4. August ab 18 Uhr lädt der Historische Bürgerverein Gundelfingen auf die in einen „italiano Piazza“ verwandelte Obere Bleiche bei der Walkmühle ein.

Lassen Sie sich vom Flair Italiens in Urlaubsstimmung bringen und genießen Sie einen lauen Sommerabend mit italienischen Spezialitäten und Eis. Mit Pizza und Pasta ist die Küche Italiens vertreten. Verschiedene italienische Weine, Prosecco und diverse Spirituosen kommen in der Ramazzotti - Bar zum Ausschank. Biere und alkoholfreie Getränke werden auch ausgeschenkt.

Für die musikalische Umrahmung mit italienischen Klängen und Schlagern sorgt Nunzio Artino – Nukajo und ein singender Gondoliere.

Der Historische Bürgerverein würde sich freuen, wenn viele Besucher auch in venezianischer Kleidung mit Masken kommen würden – Umzugsmöglichkeiten sind auf der Bleiche vorhanden.

Bei Einbruch der Dunkelheit wird der „italiano Piazza“ in bengalisches Licht getaucht.

Bei schlechter Witterung findet die italienische-venezianische Nacht im „Bella-Italia-Stadel“ (Bleichestadel) statt.



EINTRITT FREI

Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451

Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.