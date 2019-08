„Hillus Herzdropfa“ kommt mit „S’Ländle nauf, S’Ländle na!“ nach Gundelfingen

Das Kabarett-Duo Hillus Herzdropfa (Hilltrud Stoll und Franz Auber), dass schon viele Jahre zu den Stammgästen im Bleichestadel gehört, präsentieren ihr neues Programm beim Historischen Bürgerverein am Sonntag den 22.September 2019 um 19 Uhr im Bleichestadel Gundelfingen bei der Walkmühle.Mit ideenreicher & umwerfender Komik bringen Hillu Stoll & Franz Auber, Sketche aus ihrer gemeinsamen 13jährigen Bühnenerfahrung.Das Programm ist eine Neuauflage aus ihrem unerschöpflichen Repertoire an: Geschichten über Land und Leute auf der schwäbischen Alb!Mit Spontanität, Flexibilität und ihrer Freude auf der Bühne zu stehen, begeistern Hillus Herzdropfa ihr Publikum, jeden Alters!Mit unglaublichem Charme und erfrischender Direktheit - natürlich gespickt mit einer feinen Dosis Bauernschläue - reisen Hillus Herzdropfa:Erfolgreiche Vertreter des schwäbischen Humors (Gewinner des Sebastian Blau Preises 2016 in der Rubrik Comedy) bekannt auch aus Funk und Fernsehen. Vielen Zuschauern im Ländle in bleibender Erinnerung als schwäbisch bäuerliches Ehepaar Lena Schuahdone und ihrem angetrauten Maddeis.Die beiden Vollblut- Älbler beherrschen es mit Bravour aneinander vorbeizureden und sich misszuverstehen, dennoch immer den Kontakt zum Publikum haltend, originell und einzigartig! Im Duo unschlagbar!Erleben sie selber warum Zuschauer Hillus Herzdropfa als unbeschreiblich bezeichnen. S’Ländle nauf! S’Ländle na!Die Veranstaltung im Bleichestadel ist am Sonntag den 22. September um 19 UhrEinlass ist ab 17:30 Uhr!Kartenvorverkauf ab sofort bei: Schreibwaren Gerblinger-Gundelfingen 09073/7379 oder an der AbendkasseKartenreservierung im Internet: http://bürgerverein-gundelfingen.de Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.