„Hillus Herzdropfa“ Huat ab! d´Albschwoba kommet in da Blaichschubba

Das Kabarett-Duo Hillus Herzdropfa (Hiltrud Stoll und Franz Auber) präsentieren im Rahmen der „Kreiskulturtage“, ihr Programmbeim Historischen Bürgerverein am Sonntag den 24.September um 19 Uhr im Bleichestadel Gundelfingen bei der Walkmühle.Seit zwölf Jahren treten die beiden Künstler aus Justingen auf der Alb zusammen auf. Sie ziehen mit ihrem Kleinbus durch die Lande - die schwäbischen Lande, versteht sich, soweit man sich eben versteht mit ihrem derben Dialekt. Kürzlich wurden die beiden Autodidakten für ihren Einsatz in Sachen Mundart mit dem renommierten Sebastian-Blau-Preis ausgezeichnet.Das weitgehend unpolitische Programm spiegelte die alltäglichen Herausforderungen, diedas moderne Leben nun mal so mit sich bringt, auf überaus lustige und schlagfertige Weise.Ihr neues Programmhat für jeden ein Highlight parat!Landauf und Landab,. Das Duo ist eine einzigartige Mischung aus herzhafter Zotigkeit eines Mundarttheaters. Sie strapazieren mit ihren derb-schwäbischen und urkomischen Geschichten von der Alb die Lachmuskeln der Zuschauer.Die Veranstaltung im Bleichestadel ist am Sonntag den 24. September 2017 um 19 UhrEinlass ist ab 17:30 Uhr!Kartenvorverkauf ab sofort bei: Schreibwaren Gerblinger-Gundelfingen 09073/7379 oder an der AbendkasseKartenreservierung im Internet: http://bürgerverein-gundelfingen.de Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.