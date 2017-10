Das besondere Musik-Kabarett „Ich bin anders“

„Ich bin anders“.

Samstag den 4.November gastiert Andrea Geis mit ihrem Musik-Kabarettbeim Historischen Bürgerverein Gundelfingen im Bleichestadel bei der Walkmühle.Nach dem preisgekrönten Erfolg Ihres Kabarettduos, „die Neurosn“ präsentiert Andrea Geis nun alsihr erstes SoloprogrammBepackt mit Gitarre, Akkordeon und ihrer wunderbaren Stimme beweist die temperamentvolle Kabarettistin, daßnicht unbedingt das Beste sein muß.Die ausgebildete Sängerin und Musiktherapeutin verwandelt sich mit Leidenschaft in schräge, neurotische Figuren und versteht es charmant, ihr Publikum mit hochneurotischen Plaudereien und gnadenlosen Parodien um den Finger zu wickeln.Ob als talentfreie Opernsängerin oder burnoutgeplagte Spanierin:trifft mit viel Selbstironie und erfrischendem Temperament Zwerchfell und Herz.Und: RoseNeu singt Chansons, dabei könnte es rote Rosen regnen!Ihre einzigartigen Piaf-Interpretationen sind mittlerweile legendär. RoseNeu ist eben anders - wunderbar anders.Die Veranstaltung ist am Samstag den 04.November 2017 um 20 UhrEinlass ist jeweils 1 Stunde vorher!Kartenvorverkauf ab sofort bei: Schreibwaren Gerblinger-Gundelfingen 9073/7379 oder an der AbendkasseKartenreservierung im Internet: http://bürgerverein-gundelfingen.de Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.