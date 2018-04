„Blechscheitla“ im Bleichestadel

Ein Humorvoller Musikabend beim Historischen Bürgerverein Gundelfingen





Samstag den 5.Mai erwartet die Besucher, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur auf der Bleiche“, ab 20 Uhr im Gundelfinger Bleichestadel bei der Walkmühle ein humorvoller Musikabend mit den Blechscheitla.Blechscheitla – eine 5-köpfige Blaskapelle aus dem Landkreis Günzburg, bläst furchtlos ins Publikum.Trompete und Tuba werden aus Blechtafeln gebaut und Klarinetten aus Holzscheitla. Das wissen die 4 Instrumentenmacher dieses Ensembles aus ihrer täglichen Arbeit. Damit sie später im Rentenalter nicht verhungern müssen, tolerieren sie sogar eine trompetende Beamtin auf der Bühne. Die 5 schwäbischen Musiker lassen sich in keine musikalische Gattung einordnen. Egal ob traditionelle Polka, Opernarien, Popklassiker oder eigene Stücke – die Blechscheitla bringen ihr Publikum immer wieder zum Lachen und Staunen.Die Veranstaltung ist am Samstag den 05. Mai 2018 um 20 UhrEinlass ist ab 18.30 UhrKartenvorverkauf ab sofort bei: Schreibwaren Gerblinger-Gundelfingen 9073/7379 oder an der AbendkasseKartenreservierung im Internet: http://bürgerverein-gundelfingen.de Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V