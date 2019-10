Chancen - Leben geben e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Gummersbach : Chancen - Leben geben e.V. |

Der Verein Chancen - Leben geben e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. „Talente fördern - Perspektiven schaffen“ heißt das aktuelle Förderprogramm des Vereins, das sich mit der Vermittlung und Finanzierung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Kindern, die von Armut und sozialer Benachteiligung betroffen sind, einsetzt. Ziel ist es, die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstvertrauen der Heranwachsenden zu stärken sowie die individuellen Talente der Kinder zu fördern.

Auch Kinder aus finanziell schwachen Familien sollten in ihrer Freizeit die Möglichkeit bekommen, an sportlichen, künstlerischen sowie allgemeinbildenden Aktivitäten teilzunehmen. Dieses Anliegen vertritt der Verein Chancen - Leben geben e.V. und hat deshalb im Jahr 2017 das Projekt „Talente fördern - Perspektiven schaffen“ initiiert. In diesem Förderprogramm geht es darum, verschiedenste Freizeit- und Bildungsangebote an sozial benachteiligte, junge Menschen zu vermitteln und zu finanzieren. So werden zum Beispiel Mitgliedschaften in Sportvereinen oder Nachhilfeunterricht für die Heranwachsenden ermöglicht. Mit Hilfe des Programms sollen vor allem die sozialen Fähigkeiten und die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen gestärkt werden.„Die Kinder aus dem Programm sind uns für die Möglichkeit der gesellschaftlichen Integration unglaublich dankbar. Sie können nun an tollen Freizeitaktivitäten teilnehmen und viele Kinder konnten in der Nachhilfe ihre Schulnoten verbessern. Wir wollen unser Angebot nun erweitern und außerdem direkten Kontakt zu Schulen, Sozialarbeitern, Kreisjugendämtern und Kinderheimen aufnehmen“, erklärte Barbara Gelhausen, Vorstandsvorsitzende des Vereins.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Vereins Chancen - Leben geben e.V. „Die Förderung der Town & Country Stiftung verhilft dem Verein dazu, die wichtige Arbeit fortzuführen und benachteiligen Kindern so zu mehr Chancengleichheit im Alltag zu verhelfen“, sagte Georg Rockenfeld, Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de