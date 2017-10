Schauinsland Reisen Cup geht in die 5. Runde

Gummersbach : Schwalbe Arena |

Poldi & Friends gegen die Deutsche Fußball Legenden e.V. inkl. Lothar Matthäus

DIE REVANCHE • Der Schauinsland Reisen Cup geht in die fünfte Runde

Am 07. Januar 2018 spielen wieder sechs Profimannschaften und 2 Prominententeams für den guten Zweck



• Hallenturnier für den guten Zweck:

6 Top-Clubs kämpfen um den Pokal



• Promi-Einlagespiel

Lukas Podolski fordert Lothar Matthäus zur Revanche auf

Gummersbach. Mit dem Schauinsland Reisen Cup 2018 steht das erste Sensations-Event des Jahres vor der Tür. Am Sonntag, den 07. Januar 2018 steigt das Sport- und Prominentenspektakel in Gummersbach in der Schwalbe-Arena. Mit dabei sind insgesamt sechs Teams aus unterschiedlichsten Ligen, unter anderem der MSV Duisburg, Arminia Bielefeld, SC Fortuna Köln und der 1. FC Kaan Marienborn die um den „Schauinsland Reisen Cup“-Titel kämpfen. Als besonderes Highlight wird es ein Spiel von zwei Promi-Teams geben. Unter dem Motto „Poldi & Friends gegen die Deutsche Fußball Legenden e.V. inkl. Lothar Matthäus“ werden der Weltmeister Lukas Podolski und der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus je ein Team stellen. Die Tickets für dieses Event gibt es unter www.pro-event.de.



5 Teams für das Turnier stehen schon fest. Mit dabei sind die Profi-Teams der Spitzenclubs Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, sowie die Mannschaften des

SC Fortuna Köln, SpVg Olpe und der 1. FC Kaan-Marienborn.



Die Tore der Schwalbe-Arena öffnen bereits um 12:00 Uhr, los geht es dann um 13:30 Uhr mit dem ersten Spiel. Spätestens um 17:30 Uhr stehen die Turniersieger fest, denn um 18:00 Uhr geht es mit der großen Aftershow-Party in der Halle 32 weiter. Nach dem Turnier wird das absolute Highlight des Tages beginnen – DAS Prominenten-Einlagespiel. Im Jahr 2017 kickten bekannte Persönlichkeiten wie Tim Wiese, Mick Schumacher, Tom Beck, Pietro Lombardi, Ulf Kirsten, Mario Basler und viele weitere um den guten Zweck. Die Prominenten für 2018 werden in Kürze bekannt gegeben.



Natürlich geht der Erlös des gesamten Benefizturniers auch in diesem Jahr wieder an die Lukas Podolski Stiftung und an die Stiftung „Tapfere Kinder“ von Reiner Calmund, die sich wohltätig um Kinder und Jugendliche kümmern. In den letzten 4 Jahren wurden knapp 500.000 € für wohltätige Zwecke gespendet.



Der Vorverkauf für den Schauinsland Reisen - Cup läuft bereits auf Hochtouren.

Tickets ab 13€ zzgl. Versand, sowie weitere Informationen gibt es unter www.pro-event.de!



Medienkontakt

Pressestelle „Pro-Event“

Pro-Event Entertainment GmbH

02245- 911 290



presse@pro-event.de