„WE LOVE MMA“ sucht bei BILD Deutschlands neuen Kampfsport-Helden

We Love MMA, das ultimative Kampfsportspektakel, ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Mixed Martial Arts-Serien in Europa. Die Geburtsstunde von „We Love MMA“ fand im Dezember 2010 in Berlin statt. Gleich zum Premierenevent des Kampfsportspektakels war die Universal Hall restlos ausverkauft. Die Folgeveranstaltungen von „We Love MMA“ in Berlin wollte sich keiner entgehen lassen und so waren die Tickets schon lange vor dem jeweiligen Event komplett vergriffen. Ein eindrucksvoller Beweis, wie viele Fans der Mixed Martials Arts Sport auch in Deutschland hat.Nun Bühne frei, für die Nachwuchstalente im Cage! Ihr habt die Chance die Jury bis zum 20. Oktober 2018 mit Videos, Fotos und Eurer ganz speziellen Geschichte davon zu überzeugen, warum genau Ihr der Richtige seid, um als MMA-Fighter für Deutschlands härteste Liga anzutreten. Die einzigen Vorrausetzungen lauten: mindestens 18 Jahre alt, Kampfsport- und Wettkampferfahrung, sowie Disziplin.In die nächste Runde kommen acht Nachwuchstalente, die die Juroren überzeugen konnten. BILD begleitet die Sportler bei ihren ersten Schritten, ärztlichen Untersuchungen und beim Training. Ebenfalls werden die Teilnehmer in ihrem Alltag begleitet und ihre Ernährungsweise wird genauer unter die Luppe genommen. Nach weiteren harten Trainingseinheiten und Vorbereitungen werden die Fighter im Rahmen der „We Love MMA“-Events gegeneinander antreten. Die Viertelfinal-Kämpfe finden in Hamburg (Barclaycard-Arena, 24.11.2018) und Berlin (Mercedes-Benz Arena, 8.12.2018) statt. Beide Halbfinal-Fights werden die Kampfsportfans in der Swiss Life Hall in Hannover (02.02.2019) erwarten. Der Kampfsportheld der sich gegen alle Konkurrenten durchboxen konnte, wird beim großen Finale in Düsseldorf (Castello Düsseldorf, 23.03.2019) gekürt. Der Gewinner erhält einen eigenen Champion-Titel und die Chance, dauerhaft für Deutschlands härteste Liga „We Love MMA“ anzutreten.Interessierte Kandidaten können sich unter folgendem Link bewerben:casting.bild.deTermine 2018//19:WE LOVE MMA 42 20.10.2018 - DRESDEN Messe Dresden HALLE 1WE LOVE MMA 43 24.11.2018 - HAMBURG Barclaycard ArenaWE LOVE MMA 44 08.12.2018 - BERLIN Mercedes-Benz ArenaWE LOVE MMA 45 02.02.2019 - HANNOVER Swiss Life HallWE LOVE MMA 46 23.02.2019 - MÜNCHEN Kleine OlympiahalleWE LOVE MMA 47 23.03.2019 - DÜSSELDORF CASTELLOWE LOVE MMA 48 18.05.2019 - SAARBRÜCKEN SaarlandhalleWE LOVE MMA 49 28.09.2019 – STUTTGART Carl-Benz ArenaKarten für die kommenden Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr)über www.welovemma.de,allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter:Bundesweite Ticket Hotline 01806-570070(0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anrufinkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen.)