WE LOVE MMA Stuttgart Das ultimative Kampfsportspektakel kommt am 28. September 2019 zum fünften Mal ins Schwabenland

Bisher konnten die Fans vier grandiose Kampfsportnächte erleben. Auch die 49. Ausgabe von We Love MMA verspricht eine spektakuläre Fightcard. 12 Mixed Martial Arts Kämpfe in den verschiedensten Gewichtsklassen werden die Besucher in Stuttgart von ihren Sitzen reißen.Der Mixed Martial Art Sport bricht zurzeit alle Rekorde und wird weltweit immer beliebter. We Love MMA ist eine der größten Serie in Europa und bietet den Sportlern und Fans hierzulande die Chance hochklassige MMA-Kämpfe zu erleben. Über 20.000 Kampfsportfans ließen sich die Termine des vergangenen Jahres nicht entgehen und waren begeistert von der großen MMA-Serie.Der Erfolg von We Love MMA kommt nicht von ungefähr. Die Veranstaltungen glänzen mit hervorragenden Fightcards, einer mitreisenden Stimmung und Kämpfen auf höchstem Niveau. Die Regeln erlauben Techniken aus verschiedenen Sportarten, wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Genau diese Mischung macht den besonderen Reiz dieser Sportart aus. Alle Events unterliegen dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“.Am 28. September 2019 heißt es We Love MMA 49 in der Carl Benz Arena. Packende Fights mit einigen der besten deutschen MMA-Sportler und internationalen Hochkarätern stehen auf dem Programm. Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglich. Karten für das Kampfsportspektakel in Stuttgart und alle anderen We Love MMA Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr) unter der Tickethotline 01806-570070 oder auf www.welovemma.de. Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglichRegelwerkMixed Martial Arts (MMA, Gemischte Kampfkünste) ist ein Vollkontaktkampfsport, der ein breites Spektrum an Kampftechniken erlaubt, von einer Mischung traditioneller bis hin zu nicht traditionellen Wettkampftechniken. Die Regeln erlauben Schlag- und Bodenkampftechniken wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Die Veranstaltungen der „We Love MMA“ Serie werden unter dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“ durchgeführt. Die strenge Einhaltung des von der US-Regierung genehmigten Reglements wird von der Grappling and Mixed Martial Arts Association e.V. (GAMMA) mit Sitz in Berlin überwacht. Hierfür zeigt sich das Kampfgericht, vertreten durch Ringrichter, Wertungsrichter, Zeitnehmer und Protokollführer, verantwortlich.Termine 2019/2020:WE LOVE MMA 49 28.09.2019 - STUTTGART Carl Benz ArenaWE LOVE MMA 50 19.10.2019 - HAMBURG Barclaycard ArenaWE LOVE MMA 51 14.12.2019 - BERLIN Mercedes-Benz ArenaWE LOVE MMA 52 18.01.2020 - DÜSSELDORF CASTELLOWE LOVE MMA 53 29.02.2020 - HANNOVER Swiss Life HallWE LOVE MMA 54 14.03.2020 - MÜNCHEN Kleine OlympiahalleWE LOVE MMA 55 16.05.2020 - SAARBRÜCKEN SaarlandhalleKarten für die kommenden Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr)über www.welovemma.de,allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter:Bundesweite Ticket Hotline 01806-570070(0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anrufinkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen.)