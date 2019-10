WE LOVE MMA Hamburg Die “härteste Liga Deutschlands” feiert Jubiläum – We Love MMA 50 am 19. Oktober 2019 in der Barclaycard-Arena

Die 50. Ausgabe von Deutschlands härtester Liga (lt. Bild Zeitung) verspricht eine spektakuläre Fightcard. 12 Mixed Martial Arts Kämpfe in den verschiedensten Gewichtsklassen werden die Besucher von We Love MMA in Hamburg wieder von ihren Sitzen reißen. Allen voran der Hamburger Junge mit dem Killer-Kick - Ashab Elichanov! Sein sensationeller K.O.-Tritt aus dem letzten Jahr wurde sogar zum „Knockout des Jahres“ bei We Love MMA gwählt. Elichanov vom Gorilla Gym Hamburg trifft im Bantamgewicht (bis 61,235 Kg) auf den ungeschlagenen Human-Terrier Hannan Housmand von Finn Fighters/Finnland an.Außerdem auf der Fightcard: Andrej Goworuchin von Hilti BJJ Berlin. Der Berliner hat schon unter Beweis gestellt, dass auch er immer für einen Knockout gut ist. Er steigt gegen den Hamburger Ali Shams vom Shams Dojo in den We Love MMA Cage.MMA-Altmeister Daniel Makin vom Kenpokan/Lee Gym aus Hannover liefert sich ein Duell mit dem Vierten der We Love MMA Rangliste im Federgewicht Amanuel Ukuwait (Combat Club Cologne). Da dieser Kampf jedoch im Leichtgewicht stattfindet, dürfte es besonders spannend werden, ob sich Ukuwait auch in der neuen Gewichtsklasse etablieren kann oder ob der erfahrene Makin ihm eine Lehrstunde erteilt.Seine Premiere im We Love MMA Cage feiert Telly Diallo, besser bekannt als Telly Tellz. Der Hamburger Rapper tritt für Ivory MMA an und wird von MMA-Legende Abeku Afful trainiert, der 2018 bei We Love MMA Hamburg das MMA-Comeback des Jahres hinlegte und damit für Schlagzeilen in ganz Deutschland sorgte. Tellz tritt im Mittelgewicht gegen Omar von Chicara Berlin anÜber 12 weitere packende Fights stehen beim großen Jubiläum von We Love MMA am 19. Oktober 2019 in der Barclaycard-Arena Hamburg auf dem Programm. Das sollte sich kein Kampfsportfan entgehen lassen. Karten gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr) unter der Tickethotline 01806-570070 oder auf www.welovemma.de. Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglichRegelwerkMixed Martial Arts (MMA, Gemischte Kampfkünste) ist ein Vollkontaktkampfsport, der ein breites Spektrum an Kampftechniken erlaubt, von einer Mischung traditioneller bis hin zu nicht traditionellen Wettkampftechniken. Die Regeln erlauben Schlag- und Bodenkampftechniken wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Die Veranstaltungen der „We Love MMA“ Serie werden unter dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“ durchgeführt. Die strenge Einhaltung des von der US-Regierung genehmigten Reglements wird von der Grappling and Mixed Martial Arts Association e.V. (GAMMA) mit Sitz in Berlin überwacht. Hierfür zeigt sich das Kampfgericht, vertreten durch Ringrichter, Wertungsrichter, Zeitnehmer und Protokollführer, verantwortlich.Termine 2019/2020:WE LOVE MMA 49 28.09.2019 - STUTTGART Carl-Benz ArenaWE LOVE MMA 50 19.10.2019 - HAMBURG Barclaycard ArenaWE LOVE MMA 51 14.12.2019 - BERLIN Mercedes-Benz ArenaWE LOVE MMA 52 18.01.2020 - DÜSSELDORF CASTELLOWE LOVE MMA 53 29.02.2020 - HANNOVER Swiss Life HallWE LOVE MMA 54 14.03.2020 - MÜNCHEN Kleine OlympiahalleWE LOVE MMA 55 16.05.2020 - SAARBRÜCKEN SaarlandhalleWE LOVE MMA 56 26.09.2020 - STUTTGART Hanns-Martin-SchleyerhalleKarten für die kommenden Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr)über www.welovemma.de,allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter:Bundesweite Ticket Hotline 01806-570070(0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anrufinkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen.)