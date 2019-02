Stuttgart: Cheerleader und Junior-Basketballteam für die Show der Harlem Globetrotters in Stuttgart gesucht!

Sie verbinden außergewöhnliches Basketballkönnen und packende Showeinlagen zum perfekten Abendprogramm für die ganze Familie: Auf ihrer großen Deutschlandtournee machen die Harlem Globetrotters am 22.3.2019 in der Porsche Arena in Stuttgart Halt. Ab 19:00 Uhr dribbeln die US-Stars mit dem Ball ihre Gegner schwindelig, setzen aus schwindelerregenden Höhen zu krachenden Dunkings an, versenken aus schier unglaublichen Distanzen den Ball im Korb und reißen mit ihrer wahnwitzigen neuen Show das Publikum vor Begeisterung von den Sitzen.Der Tourneeveranstalter C2 CONCERTS sucht Cheerleader, die vor der Show der Harlem Globetrotters und in der Pause für Stimmung sorgen und beim Einlauf des Teams Spalier stehen. Außerdem können sich auch Junior-Basketballteams bewerben (Jahrgänge 2009/2010), die im Vorprogramm gegen eine U10-Auswahl antreten und den Zuschauern zeigen möchten, was sie schon so alles am Ball und unterm Korb draufhaben.Gesucht werden Cheerleader (oder Tanzgruppen) mit maximal 15 Personen und Basketballteams mit maximal 12 Personen. Gerne dürfen sich auch Cheerleader von anderen Sportarten – zum Beispiel vom American Football – melden. Die teilnehmenden Gruppen/Teams erhalten genauso wie zwei Begleitpersonen pro Gruppe freien Eintritt für die Show.Bewerbungen mit Verweis auf eine Homepage, eine Facebookseite oder ein Video bitte an office@c2concerts.de senden. Einsendeschluss ist der 9.3.2019.