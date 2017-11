Oktober-Auflageschießen in Nornheim

Günzburg : Schützenheim Nornheim | .

.. dieses monatliche Seniorenschießen vom Schützengau Günzburg Land fand im Schützenheim Nornheim statt.

Es namen daran 33 LG-Schütz(innen)en teil, bei den LP-Schütz(innen)en waren es 6 Personen. Zwei LG-Teilnehmer erzielten die maximal mögliche Ringzahl von 300 Ringen (Christian Drews,Franz Knödl) gefolgt von 5 Schützen mit je 299 Ringen (Günter Lucht, Helmut Lerchner, Helmut Pröbstle, Jochen Deubler, Lothar Schwehr). Auch gute Blattlergebnisse wurden erreicht, gleich 5 mal ein Teilerergebnis unter 10. In der Punktewertung, die sich aus Addition von fehlenden Ringen zur maximalen Ringzahl und dem Blattlergebnis ergibt, kam Christian Drews auf den 1. Platz mit 5 Punkten vor Karl Schmid mit 8 Punkten, dann die zwei, Franz Knödl und Valentin Hupfauer, die jeweils 10 Punkte für sich verbuchen konnten. Bei dem Pistolenergebnissen setzte sich in allen 3 Wertungen Gerhard Lang an die Spitze. Die Ergebnisse der Übrigen Teilnehmer sind den nachfolgender Auflistungen zu entnehmen.1. Christian Drews ° 300 °1. Franz Knödl ° 300 °3. Günter Lucht ° 299 °3. Helmut Lerchner ° 299 °3. Helmut Pröbstle ° 299 °3. Jochen Deubler ° 299 °3. Lothar Schwehr ° 299 °8. Heinrich Zettl ° 298 °8. Josef Müller ° 298 °8. Karl Heiligmann ° 298 °11. Georg Neußer ° 297 °11. Heinz Jaitner ° 297 °11. Helmut Follmer ° 297 °11. Ingrid Steger ° 297 °11. Valentin Hupfauer ° 297 °16. Peter Albrecht ° 296 °16. Siegfried Reule ° 296 °18. Helmut Nimsgern ° 295 °18. Horst Stricker ° 295 °20. Karl Schmid ° 294 °21. Anna Zettl ° 292 °22. Werner Sadler ° 291 °23. Leni Motz ° 290 °24. Klaus Mörig ° 288 °25. Joachim Töpelt ° 287 °26. Artur Braun ° 286 °26. Horst Kirchner ° 286 °26. Ingrid Heiligmann ° 286 °29. Werner Senser ° 285 °30. Marianne Gagstatter ° 280 °31. Albert Sailer ° 279 °32. Eugen Gagstatter ° 278 °33. Annemarie Süß ° 269 °1. Gerhard Lang ° 291 °2. Erwin Kempter ° 286 °3. Franz Knödl ° 282 °4. Siegfried Reule ° 272 °5. Christa Pröbstle ° 268 °6. Artur Braun ° 253 °1. Karl Schmid T 2,00 T2. Christian Drews T 5,00 T3. Valentin Hupfauer T 7,00 T4. Horst Kirchner T 8,00 T4. Peter Albrecht T 8,00 T6. Anna Zettl T 10,00 T6. Franz Knödl T 10,00 T8. Ingrid Steger T 11,00 T9. Günter Lucht T 14,00 T9. Helmut Follmer T 14,00 T11. Heinrich Zettl T 15,00 T11. Jochen Deubler T 15,00 T13. Albert Sailer T 16,00 T13. Heinz Jaitner T 16,00 T15. Josef Müller T 17,00 T16. Karl Heiligmann T 18,00 T17. Horst Stricker T 21,00 T18. Lothar Schwehr T 23,00 T19. Georg Neußer T 24,00 T20. Siegfried Reule T 26,00 T21. Werner Senser T 29,00 T22. Helmut Pröbstle T 35,00 T23. Helmut Lerchner T 36,00 T23. Helmut Nimsgern T 36,00 T25. Marianne Gagstatter T 37,00 T26. Werner Sadler T 40,00 T27. Artur Braun T 42,00 T28. Joachim Töpelt T 44,00 T29. Annemarie Süß T 58,00 T30. Leni Motz T 59,00 T31. Klaus Mörig T 64,00 T32. Ingrid Heiligmann T 67,00 T33. Eugen Gagstatter T 85,00 T1. Gerhard Lang T 32,00 T2. Siegfried Reule T 39,00 T3. Erwin Kempter T 53,00 T4. Franz Knödl T 65,00 T5. Christa Pröbstle T 94,00 T6. Artur Braun T 129,00 T1. Christian Drews * 5,00 *2. Karl Schmid * 8,00 *3. Franz Knödl * 10,00 *3. Valentin Hupfauer * 10,00 *5. Peter Albrecht * 12,00 *6. Ingrid Steger * 14,00 *7. Günter Lucht * 15,00 *8. Jochen Deubler * 16,00 *9. Heinrich Zettl * 17,00 *9. Helmut Follmer * 17,00 *11. Anna Zettl * 18,00 *12. Heinz Jaitner * 19,00 *12. Josef Müller * 19,00 *14. Karl Heiligmann * 20,00 *15. Horst Kirchner * 22,00 *16. Lothar Schwehr * 24,00 *17. Horst Stricker * 26,00 *18. Georg Neußer * 27,00 *19. Siegfried Reule * 30,00 *20. Helmut Pröbstle * 36,00 *21. Albert Sailer * 37,00 *21. Helmut Lerchner * 37,00 *23. Helmut Nimsgern * 41,00 *24. Werner Senser * 44,00 *25. Werner Sadler * 49,00 *26. Artur Braun * 56,00 *27. Joachim Töpelt * 57,00 *27. Marianne Gagstatter * 57,00 *29. Leni Motz * 69,00 *30. Klaus Mörig * 76,00 *31. Ingrid Heiligmann * 81,00 *32. Annemarie Süß * 89,00 *33. Eugen Gagstatter * 107,00 *1. Gerhard Lang * 41,00 *2. Erwin Kempter * 67,00 *3. Siegfried Reule * 67,00 *4. Franz Knödl * 83,00 *5. Christa Pröbstle * 126,00 *6. Artur Braun * 176,00 *Das nächste Auflageschießen findet am Donnerstag den 16.11.2017 in Günzburg statt. Beginn ist 18:00 Uhr.