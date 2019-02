NIGHT of the JUMPs® WORLD TOUR 2019 Die größte Freestyle Motocross Sportserie der Welt

Das WM-Opening steigt im Februar in Deutschlands Hauptstadt. In der Mercedes-Benz Arena Berlin stehen am 22./23. Februar 2019 die ersten beiden Wettbewerbe der FIM Freestyle MX World Championship auf dem Programm. In der Gründungsstadt der NIGHT of the JUMPs® werden die Fans wieder ein ganz besonders explosives Freestyle Feuerwerk erleben. Zum ersten Mal steht die mechanische Frontflip-Rampe im Berliner WM-Parcours. Damit dürfen die Zuschauer einige Frontflip-Combos erwarten.Zwei Monate später rückt München erstmals auf den WM-Kalender. In der Olympiahalle werden am 26./27. April 2019 die ersten WM-Grand Prix-Runden in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen.Fand in den vergangenen Jahren der WM-Auftakt immer in der Schweiz statt, so ist der Termin 2019 auf den 25. Mai gerückt. Dieses Mal geht es jedoch in das Hallenstadion Zürich und nicht nach Basel. Im Anschluss steht eine kurze Pause von sechs Wochen an, in denen die FMX-Sportler an neuen Tricks arbeiten können.Nach einer zweieinhalb monatigen Sommerpause geht es aller Voraussicht am 10. August 2019 in Brasilien mit der WM weiter. Mit Belo Horizonte würde eine neue Stadt auf die NIGHT of the JUMPs Weltkarte rücken.Von Südamerika reisen die Extremsportler im Anschluss nach Asien, wo am 23./24. August 2019 die nächsten beiden WM-Wettbewerbe ausgetragen werden sollen. Mit Daqing würde die extremste FMX-Sportserie der Welt die fünfte Stadt in China erobern. Daqing liegt in der chinesischen Provinz Heilongjiang und hat knapp drei Millionen Einwohner.Auch 2019 wird es wieder International Events der NIGHT of the JUMPs geben, bei denen es nicht um WM-Punkte geht. Eines dieser internationalen Wettbewerbe gibt es am 21. September 2019 in der Barclaycard Arena Hamburg.Im Oktober geht es dann wieder nach China. Kunming, die moderne Metropole von Chinas südlicher Provinz Yúnnán soll am 18./19. Oktober erstmals FMX-Motorradluft schnuppern. Damit würden zwei neue Städte in China in einer Saison hinzukommen. In der dritten chinesischen Stadt Wuhan gibt es im November ein weiteres International Event der NIGHT of the JUMPs (23. oder 30. November 2019).Im Dezember geht es mit dem Finale der FIM Freestyle MX World Championship zurück nach Bulgarien. So wird am 14. Dezember 2019 der neue Weltmeister in Sofia gekrönt.2001 fand die erste NIGHT of the JUMPs® in der Arena in Riesa statt. In den Folgejahren reifte sie zur extremstem Freestyle Motocross Sportserie der Welt. Aus sportlicher Sicht ist die NIGHT of the JUMPs® das Maß aller Dinge. So wird im Rahmen der Serie seit 2006 der offizielle FIM FMX Weltmeister ermittelt. 2011 kamen die Wettbewerbe der Freestyle MX European Championship hinzu. Somit wird auch der Europameister bei der NIGHT of the JUMPs® gekrönt. Über 3 Millionen Fans haben die Sportserie seit der Gründung live in den Arenen und Stadien auf vier Kontinenten verfolgt. 2019 feiert die NIGHT of the JUMPs mit 13 Tourstopps auf drei Kontinenten eine ihrer interessantesten Saisons aller Zeiten.Termine NIGHT of the JUMPs Serie 2019:FIM Freestyle MX World Championship22.02.2019 NIGHT of the JUMPs Berlin/GER Runde 123.02.2019 NIGHT of the JUMPs Berlin/GER Runde 226.04.2019 NIGHT of the JUMPs München/GER Runde 327.04.2019 NIGHT of the JUMPs München/GER Runde 425.05.2019 NIGHT of the JUMPs Zürich/SUI Runde 510.08.2019 NIGHT of the JUMPs Belo Horizonte/BRA Runde 6 (tbc)23.08.2019 NIGHT of the JUMPs Daqing/CHI Runde 7 (tbc)24.08.2019 NIGHT of the JUMPs Daqing/CHI Runde 8 (tbc)18.10.2019 NIGHT of the JUMPs Kunming/CHI Runde 9 (tbc)19.10.2019 NIGHT of the JUMPs Kunming/CHI Runde 10 (tbc)14.12.2019 NIGHT of the JUMPs Sofia/BUL Runde 11International Events21.09.2019 NIGHT of the JUMPs Hamburg/GER23.11.2019 NIGHT of the JUMPs Wuhan/CHINIGHT of the JUMPs Tour-Trailer 2019: