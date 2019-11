Anzeige

Gemeinsame Pressemeldung der Landeshauptstadt München, des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration sowie des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat

Nun ist es offiziell: Die Landeshauptstadt München wird die European Championships 2022 ausrichten. Die Dachorganisation European Championships Management (ECM) hat heute verkündet, dass sie das Multi-Sportevent mit sieben Europameisterschaften nach München vergibt. Genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 wird der Olympiapark vom 11. bis zum 21. August 2022 damit erneut Schauplatz einer international bedeutenden Sportveranstaltung.



Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte: „Die European Championships sind ein spannendes neues Format mit einigen der aufsehenerregendsten Sportarten des olympischen Programms. Genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 in München könnte ich mir keine bessere Jubiläumsveranstaltung vorstellen. München ist eine Sportstadt, zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger sind sportlich aktiv, viele davon in den engagierten Münchner Sportvereinen. Und diese Sportbegeisterung der Münchnerinnen und Münchner wird gemeinsam mit der Begeisterung von sicher zahlreichen Sportfans aus dem In- und Ausland zu einer mitreißenden Atmosphäre der European Championships beitragen."



Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann nannte die Vergabe an München „eine großartige Chance für den Sport und ein Highlight für die sportbegeisterte Bevölkerung in Bayern. Ich erhoffe mir von den European Championships nicht nur einen kräftigen Impuls für den Breiten-und Leistungssport. So ein großes internationales Sportfest beflügelt vor allem auch das ehrenamtliche Engagement für und in Sportarten, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen wie der Fußball. München hat es verdient, zum 50-jährigen Olympiajubiläum wieder ein sportliches Großereignis auszurichten, der Olympiapark genießt auch Jahrzehnte nach seiner Errichtung immer noch höchstes Ansehen in der Sportwelt."



Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat Horst Seehofer sagte: „Die European Championships 2022 sind ein Sportgroßereignis der Spitzenklasse. Die Entscheidung für München ist ein großer Erfolg für den deutschen Sport. Auch im Hinblick auf seine Geschichte ist der Olympiapark in München ein denkbar geeigneter Austragungsort. Wir haben damit erneut die Gelegenheit, Deutschland als ein sportbegeistertes und gastfreundliches Land zu präsentieren. Gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern freue ich mich schon jetzt auf dieses großartige Sportereignis: Spannende Wettkämpfe vor heimischer Kulisse."



Die Ausrichtung in München ist der gemeinsamen Förderung der Landeshauptstadt München, des Freistaats Bayern und des Bundes zu verdanken. Der Finanzierungsbedarf in Höhe von 100 Millionen Euro für diese Sportgroßveranstaltung wird gemeinsam getragen.



Die European Championships sind ein neues Format für Sportgroßereignisse, das im Jahr 2018 in Berlin und Glasgow zum ersten Mal umgesetzt wurde. Dabei werden die Europameisterschaften mehrerer Sommersportarten zur selben Zeit zentral zusammengefasst.



An elf Tagen werden in München Europameisterschaften in sieben Sportarten ausgetragen. Rund 150 Medaillenentscheidungen soll es geben, mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten werden erwartet. Sechs der sieben Sportarten stehen bereits fest: Leichtathletik, Turnen, Rudern, Radsport, Triathlon und Golf. Von den bislang über 14.000 Events im Olympiapark wird dies das größte Ereignis seit Olympia 1972 sein.

Gefällt mir