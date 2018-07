Erfolgreiche Sportler werden wieder geehrt Vorschläge zur Sportlerehrung 2018 bis 14. August möglich

Als Anerkennung für hervorragende sportliche Leistungen zeichnet die Stadt Günzburg alljährlich ihre Sportlerinnen und Sportler aus, die in Günzburg wohnen oder der Stadt durch ihre sportliche Betätigung verbunden sind. Die Sportlerehrung findet am 20. November im Forum am Hofgarten statt.



Vorschläge zur Sportlerehrung müssen bis Dienstag, 14. August 2018, beim Sportamt der Stadt Günzburg eingegangen sein. Nähere Informationen, die Richtlinien und Anmeldeformulare bietet Frau Lauter, Rathaus, Zimmer 411, Tel. 08221/903-111, Email: Lauter@rathaus.guenzburg.de.Im Rahmen der Sportlerehrung wird auch der „Preis der Sparkasse Günzburg-Krumbach 2018 für besondere Verdienste im Ehrenamt (Bereich Sport)“ vergeben. Die Richtlinien bzw. Anmeldeformulare gibt die Sparkasse Günzburg-Krumbach, An der Kapuzinermauer 2, Günzburg, Telefon: 08221/92-1644, oder das Sportamt der Stadt Günzburg aus. Anmeldeschluss ist der 14. August 2018.