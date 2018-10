Einstein Marathon 2018 - Mössle GmbH läuft für Elias

Team Mössle läuft erfolgreich für Elias

In diesem Jahr hat sich die Firma Mössle GmbH aus Leipheim erneut zur Aufgabe gemacht mit einem Team beim diesjährigen Einstein Marathon für einen guten Zweck zu starten.Das Team Mössle startet mit insgesamt 177 Läufern beim 14. Einstein Marathon in Ulm. Ein besonderes Highlight: Das Team Mössle startete dank der großen Anzahl an Läufern unter den Top 10 größten Manschaften. Dadurch war es möglich eine Gesamtstrecke von 2.181,46 km zurückzulegen.