Double Backflip – Double Victory FMX-Terminator Luc Ackermann springt sich zum NIGHT of the JUMPs-König von Berlin

Neben den beiden Hauptakteuren Melero und Ackermann konnten sich auch Libor Podmol, Pat Bowden, Rob Adelberg und Leonard Fini erneut für das Finale qualifizieren. Für den Berliner Lokalmatadoren Kai Haase war leider nach der Vorrunde Schluss. Er holte sich allerdings an der Seite von Leonardo Fini den Sieg im Synchro Contest.Javier Villegas, FIM Weltmeister von 2011, verpasste als Siebenter hauchdünn das Finale. Petr Pilat, der tschechische Europameister von 2017, verletzte sich am Vortag an der Hand, fuhr aber trotzdem und wurde achtbarer Neunter. Für Filip Podmol blieb nach einem tollen Lauf, der mit einem harten Sturz endete, nur der 11. Platz.Der X Games Gewinner Rob Adelberg eröffnete das Finale und packte im Double up seine neue Body Varial aus, mit der er vor kurzem die Winter X Games in Aspen auf dem Snowbike gewann. Trotz dieser unglaublichen Trickpremiere sollte es für ihn aber nicht für das Podest reichen. Er konnte zwar Leonardo Fini noch abfangen, der einen krassen Crash bei der seiner California Roll hinlegte, mehr war aber dieses Mal nicht drin.Der zweite Australier Pat Bowden stellte seinen Lauf vom Vortag etwas um und erhielt mit seinem unglaublichen Style 332 Punkte von den Judges. Da Libor Podmol aber die California Roll im Double up sprang, luchste der routinierte Tscheche dem Australier noch den dritten Platz ab.Nun lag es an Maikel Melero mit seinem Finalrun Luc Ackermann unter Druck zu setzen. Der Spanier ließ seinen besten NIGHT of the JUMPs Run aller Zeiten folgen, wie er selbst im Anschluss sagte. Mit Wahnsinns-Tricks wie dem Nac Flair, der California Roll, dem No Hand Frontflip, dem Seatgrab Flip und dem Superflair zeigte er alles, was er aktuell in seiner Trickkiste hat. Dafür gab es satte 385 Punkte von der Jury.Dann kam der deutsche Freestyle Terminator und ließ einen Finalrun folgen, der in die Geschichte einzog: Holgygrab to Rock Solid, Egg Roll, Flair, Seatgrab Indy Flip, Front Flip, 360, Surfer Tsunami Flip, Clicker Super Flip, Double Backflip, 9-O-Clock und der Double Backflip Nac Nac. 399 Punkte sackte der Thüringer Sportler dafür ein und die Party in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena kochte über.Was für ein unglaublicher Start in die neue FIM WM-Saison war das! Schon jetzt läuft es wieder auf einen Zweikampf zwischen dem jungen Deutschen und dem erfahrenen Spanier hin, die ein Tricklevel von einem anderen Stern in den Dirt hämmern. Die restlichen Sportler sind aktuell nur Nebendarsteller im WM-Zirkus.Zwei Monate haben die Freestyler jetzt Zeit sich zu erholen und an neuen Tricks zu arbeiten. Werden es die anderen schaffen, den Zweikampf von Luc und Maikel zu durchbrechen? Die Antwort gibt es am 26./27. April 2019 bei der NIGHT of the JUMPs in der Olympiahalle, wenn die nächsten WM-Punkte vergeben werden.Die Berliner FMX-Fans können sich auf den 21./22.02.2020 freuen. Dann kommt die NIGHT of the JUMPs zurück nach Berlin. Ab Montag startet der Vorverkauf auf www.eventim.de mit einem Earlybird-Tarif von 10 Euro Rabatt auf jede Kategorie. Zusätzlich wird eine neue Ticketkategorie mit 39,90 Euro sowie ein 50% Rabatt für Kinder eingeführt. So kann man ein Kinderticket schon für unglaubliche 10,00 Euro bekommen.Die NIGHT of the JUMPs World Tour wird in diesem Jahr komplett live auf www.nightofthejumps.tv übertragen. Fans auf der ganzen Welt können auf diese Weise auch die Events in Brasilien und China live miterleben und mitfiebern, ob der Titel der FIM Freestyle MX World Championship erstmalig nach Deutschland geht.Videolink Best Tricks NOTJ Berlin 2019 –Day 2:FACTSNIGHT of the JUMPs/FIM Freestyle MX World ChampionshipBerlin, 23. Februar 2019 – Runde 2Results NIGHT of the JUMPs – Final1. Luc Ackermann GER DMSB Husqvarna 399 Points2. Maikel Melero ESP RFME KTM 385 Points3. Libor Podmol CZE ACCR Husqvarna 339 Points4. Pat Bowden AUS MA Yamaha 332 Points5. Rob Adelberg AUS MA Yamaha 324 Points6. Leonardo Fini ITA PZM KTM 19 PointsResults Qualifikation1. Luc Ackermann GER DMSB Husqvarna 350 Points2. Maikel Melero ESP RFME KTM 337 Points3. Pat Bowden AUS MA Yamaha 301 Points4. Libor Podmol CZE ACCR Husqvarna 300 Points5. Leonardo Fini ITA PZM KTM 287 Points6. Rob Adelberg AUS MA Yamaha 287 Points7. Javier Villegas CHL FMC Suzuki 273 Points8. Kai Haase GER DMSB Suzuki 272 Points9. Petr Pilat CZE ACCR KTM 270 Points10. Brice Izzo FRA FFM Husqvarna 207 Points11. Filip Podmol CZE ACCR Yamaha 221 PointsSynchro Contest1. Kai Haase (GER) / Leonardo Fini (ITA)2. Javier Villegas (CHL) / Brice Izzo (FRA)Results Best Whip Contest1. Marc Pinyol ESP RFME Kawasaki2. Kai Haase GER DMSB SuzukiFIM Freestyle MX World Championship 2019Ranking (after 2nd contest)1. Luc Ackermann GER DMSB Husqvarna 40 Points2. Maikel Melero ESP RFME KTM 36 Points3. Libor Podmol CZE ACCR Husqvarna 32 Points4. Pat Bowden AUS MA Yamaha 28 Points5. Rob Adelberg AUS MA Yamaha 24 Points6. Leonardo Fini ITA PZM KTM 20 Points7. Kai Haase GER DMSB Suzuki 17 Points8. Javier Villegas CHL Suzuki 17 Points9. Petr Pilat CZE ACCR KTM 13 Points10. Filip Podmol CZE ACCR Yamaha 12 Points11. Brice Izzo FRA FFM Husqvarna 11 Points