XOND - VEGAN FÜR ALLE - Die Lifestyle-Messe 21. und 22. Oktober 2017 - Stuttgart Bad Cannstatt - Phoenixhalle im Römerkastell

Nach einem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr, findet die Lifestyle-Messe auch 2017 wieder statt! Die XOND - VEGAN FÜR ALLE ist eine rein vegane Messe, bei der am 21.10. und 22.10.2017 in der Phoenixhalle in Stuttgart Bad Cannstatt vegane Ernährung und nachhaltiger Lifestyle an einem Ort zusammenkommen!Erneut werden sich dieses Jahr zahlreiche Aussteller auf der Messe präsentieren und ihre veganen Produkte und nachhaltigen Dienstleistungen präsentieren. Und damit beginnt es erst: Die XOND - VEGAN FÜR ALLE wächst mittlerweile zu einem Event und Erlebnismarkt heran, der weit über eine klassische Aussteller-Messe hinaus geht.Wer sich durch die veganen Gerichte und Leckereien probieren will, kommt im neuen, großen FoodCourt und zwei Food-Trucks vor der Halle voll auf seine Kosten. An der Bar werden bis in den Abend hinein Getränke, vegane Cocktails und vegane Weine angeboten.Auch in diesem Jahr gibt es wieder den E-Mobility-Court im Außenbereich. Dort wird man nachhaltige und elektrische Fortbewegungsmittel ausprobieren dürfen - perfekt für alle Technikbegeisterten!Ebenfalls findet wieder parallel zur Messe das XOND FORUM statt. Dort werden wieder viele spannende Vorträge geboten und interessante Talkgäste teilnehmen. Die Besucher erwarten hier Diskussionsrunden und Panels zu Themen wie veganer Fitness, Nachhaltigkeit und veganem Lifestyle. Branchenpersönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen, Erfinder nachhaltiger Geschäftsideen, vegane Extremsportler und Ernährungsexperten sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.In der großen Messehalle treffen die Besucher dann auf die zahlreichen Aussteller mit ihren veganen Marken, neuen Produkten und innovativen, nachhaltigen Dienstleistungen. Hier wird getestet, beraten, informiert, verschenkt und verkauft - von veganer Feinkost über vegane Kosmetik, vegane Mode bis hin zu Caterern, Kochkursanbietern, grünen Energieanbietern und vielen anderen.„Jeder Besucher kommt mit einer gewissen Erwartung und Anspruchshaltung auf ein solches Event“, so Andreas Bär Läsker, Gründer der XOND-Messe. „Manche freuen sich darauf, den ganzen Tag leckere Dinge zu essen, andere sind offen für Unmengen an Infos und Inspiration, andere möchten einkaufen und neue Marken kennenlernen und bei anderen steht der Spaß an allererster Stelle. Diesen umfangreichen Interessen möchten wir gerecht werden. Durch den neuen Food-Bereich, die vielen Vorträge mit tollen Gästen, die bunt gemischten Aussteller und die E-Mobility-Action draußen und Cocktailbar am Abend ist für jeden etwas dabei.“Mehr Infos: Website:Facebook: www.facebook.com/xondmesse