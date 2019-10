Anzeige

Vorankündigung der Vortragsveranstaltung „Schlaganfall erkennen und handeln“ in Günzburg

Eine der häufigsten Todesursachen ist der Schlaganfall; im Überlebensfall ist er auch Ursache für zahlreiche Arten von Behinderungen. Aber was genau ist ein Schlaganfall eigentlich? Was spielt sich dabei ab? Und wie erkenne ich Symptome rechtzeitig? „Wir haben vor Ort am BKH eine Stroke Unit; für diese räumliche Nähe sollten wir Günzburger dankbar sein; aber dazu müssen wir auch wissen, woran man einen Schlaganfall erkennt und wie man rasch handeln soll.“, erklärt Ruth Niemetz, 3. Bürgermeisterin. All diese Fragen beantwortet der neurologische Facharzt Dr. Stefan Waibel auf Einladung der örtlichen CSU. Er steht auch für die Frage „Wie kann ich mich davor am besten schützen?“ zur Verfügung. Der kostenlose öffentliche Vortrag findet am 22.10. um 19 Uhr im Tennisheim Günzburg an der Heidenheimer Straße 7 statt.

Gefällt mir